  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz
‹ Önceki Haber Japonya'da 'zombi şirketler' tehlikesi! Milyonlar bir anda işsiz kalabilir... Japonya'da 'zombi şirketler' tehlikesi! Milyonlar bir anda işsiz kalabilir... Sonraki Haber › Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz

09.02.2024 - 13:22 | Son Güncelleme :
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz | Teknoloji Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türk Telekom'un 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'u Ümit Önal ve yöneticiler yer aldı. Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başladı. Uraloğlu, "Depremden etkilenen kadim illerimizde hayatın normalleşmesi için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla aziz vatanımızın dört bir yanında, 'Mavi Vatan'da, istikbalimiz olan göklerde çalışma arkadaşlarımızın imzası vardır. Elbette bu hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştığımızın farkındayız" dedi.

Haberin Devamı

Gençlik yıllarında babasının iş yerinin telefon numarasını hala ezbere bildiğini söyleyen Uraloğlu, "Bugün içinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimini, nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri oluşturuyor. Sosyal medya ağları ve dijital platformlar da önemini ve faaliyet sahasını sürekli artırıyor, genişletiyor. Artık dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak, ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline gelmiştir" diye konuştu.

'15 YILDA 90 KAT ARTMIŞ OLACAK'

2027 yılında akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşmasının beklendiğini söyleyen Uraloğlu, "Teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörülmektedir. Küresel mobil veri trafiğinin ise 2030 yılına kadar 80 kattan fazla artışla aylık 5 bin eksabaytı aşacağı düşünülmektedir. Her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemdeyiz. Veri hacmi 2010 yılında 2 zetabayt seviyesinde iken; 2020'de 64 zetabayt olduğu, 2025'te 181 zetabayta ulaşacağı tahmin ediliyor. 15 yılda veri neredeyse 90 kat artmış olacak. Hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye'yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz" dedi.

Haberin Devamı
FİBERİ ARTIRMA HEDEFİ

Toplam 94,3 milyon genişbant internet abonesi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre. Fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payını 2024'te yüzde 35'e ulaştırmayı, mobil genişbant penetrasyon oranını yüzde 90'a çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bugün ülkemiz, OECD ülkeleri içinde 2021-2022 yılları arasındaki 1 yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülkeler arasında yer almaktadır" diye konuştu. TÜRKSAT 6A HAZİRANDA

Yerli ve milli üretime büyük önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yandan 5G ile çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken; bir yandan da 6G teknolojisinde neler yapabiliriz, onları konuşuyoruz. 5G'nin yaygınlaştırılması için gerekli imkana sahip bir Türkiye var. Yerli üretim ile yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. İnşallah Türksat 6A'yı, önümüzdeki haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

GEZERAVCI, 16.30'DA DÜNYAYA İNECEK

Uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Uraloğlu, "İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı, 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Dünyaya dönüş yolculuğunda. Bugün saat 16.30 gibi sağ salim dünyaya inmesini bekliyoruz" diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.999 Değişim: 0,55% Hacim : 92.394 Mio.TL Son veri saati : 16:20
Düşük 8.943 09.02.2024 Yüksek 9.035
Açılış: 8.993
30,6792 Değişim: 0,29%
Düşük 30,5224 09.02.2024 Yüksek 30,6864
Açılış: 30,5911
33,0960 Değişim: 0,14%
Düşük 32,9675 09.02.2024 Yüksek 33,1492
Açılış: 33,0504
1.999,25 Değişim: -0,02%
Düşük 1.995,78 09.02.2024 Yüksek 2.007,63
Açılış: 1.999,65
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.