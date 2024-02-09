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Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor

09.02.2024 - 16:12 | Son Güncelleme :
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara geçiyor | Genel Haberler

Çiftçilerin hesaplarına toplamda 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.


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