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Bakan Kacır ve Bakan Uraloğlu Türksat 6A'nın törenine katıldı

04.06.2024 - 13:44 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır ve Bakan Uraloğlu Türksat 6A'nın törenine katıldı | Teknoloji Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A Uydusu'nun uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmesi amacıyla Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenecek törene katıldı.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Haberleşme uydularını yurt dışından temin eden ülkemiz Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzayın sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanmaya hazırız. Ay programımız kapsamında milli imkanlarla geliştirdiğimiz uzay aracıyla aya erişeceğiz.

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Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gerçekten mühendis olarak bu günü yaşamanın haklı gururunu hissediyoruz. Burada sonuçta bir uydu ortaya çıkardık. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Paketlenmiş durumda uydumuzun ana parçasını koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov'la birlikte yola çıkarıyoruz. Florida'ya göndermiş olacağız. Temmuz'un ikinci haftasında başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde inşallah bunu yörüngesine oturacak. Dünyanın 3.5 milyon insanın yaşadığı kısma uydularımız hizmet veriyor. Bu uyduyla 5 milyar nüfusu kapsamış olacağız. 250 milyar dolara üretilmiş uydumuzun geri dönüş sürecini yakalamış olacağız. Neler yapabildiğimizi göstermiş olan eserden bahsediyoruz.


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