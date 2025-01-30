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Avrupa’dan ‘Silikon Vadisi’ planı

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#Avrupa#İngiltere#Silikon Vadisi
Avrupa’dan ‘Silikon Vadisi’ planı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 06:32

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) katkı sağlaması beklenen ve Avrupa’nın Silikon Vadisi olması öngörülen Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru planını duyurdu.

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Reeves, Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamında yeni adımların atılacağına dikkati çekerek, “Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zekâ alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa’nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip” değerlendirmesinde bulundu.

ALTYAPIYA YATIRIM

Dünya standartlarındaki şirketlerin büyümek için hızlı bir şekilde yatırıma başlayabileceği bir yere  ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Reeves, bölgenin potansiyel taşıdığını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılacağını söyledi. Bakanlığın açıklamasında ise Oxford- Cambridge Büyüme Koridoru kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağına işaret edildi.

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#Avrupa#İngiltere#Silikon Vadisi

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