‹ Önceki Haber Bitcoin yeni tarihi zirvesinde! Bitcoin yeni tarihi zirvesinde! Sonraki Haber › Bezos'un yeni adımı Musk'ı kızdıracak Bezos'un yeni adımı Musk'ı kızdıracak

Apple'ın lansman tarihi belli oldu

14.04.2021 - 10:02
Apple'ın lansman tarihi belli oldu | Teknoloji Haberleri

Apple'dan yapılan resmi duyuruda lansman tarihi tıpkı Siri'nin işaret ettiği gibi 20 Nisan olarak açıklandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni tanıtımını yapacağı tarih belli oldu. Apple'dan yapılan resmi duyuruda lansman tarihi tıpkı Siri'nin işaret ettiği gibi 20 Nisan olarak açıklandı. Aynı açıklamaya göre, lansman TSİ 20.00'de start alacak. Apple her zamanki gibi lansmanın içeriğini sır gibi saklıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, lansmanda yeni iPad Pro ve AirTags modellerini tanıtılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir sızıntı ile söz konusu modellerin ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı. Sızan fotoğrafalar bakılırsa Apple, kullanıcılarının karşısına 2 iPad modeli ve bir adet iPad Mini ile çıkacak. iPad Pro kanadında opsiyonlar 12.9 ve 11 inç olurken iPad Mini'nin boyutlarında değişikliğe gidilecek.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Daha önce 7.9 inçlik ekran ile karşımıza çıkan iPad Mini yeni versiyonunda 8.4 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapacak. Buna göre, iPad Pro'ların kamera modülünde bir incelme olduğu dikkatlerden kaçmadı. Apple'ın ayrıca Smart Connector'a bu modellerde yer vermeyeceği sızan görseller ile ortaya çıktı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: 1,84% Hacim : 8.287 Mio.TL Son veri saati : 12:52
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.381
8,0618 Değişim: -0,54%
Düşük 8,0295 14.04.2021 Yüksek 8,1332
Açılış: 8,1057
9,6476 Değişim: -0,51%
Düşük 9,6125 14.04.2021 Yüksek 9,7345
Açılış: 9,6971
450,85 Değişim: -0,89%
Düşük 450,36 14.04.2021 Yüksek 456,49
Açılış: 454,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.