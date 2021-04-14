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Bitcoin yeni tarihi zirvesinde!

14.04.2021 - 09:53 | Son Güncelleme :
Bitcoin yeni tarihi zirvesinde! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64 bin 816 dolarlık yeni zirvesini gördü. Bitcoin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla toplam piyasa hacmi 2.22 trilyon doların üzerine tırmandı.

Bitcoin, kripto para piyasalarına gelen genel alımların yanında, kripto para bazlı yeni fonların kurulmasına ilişkin gelişmelerin desteğinde 64 bin 816 dolarlık yeni zirvesini gördü. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli biriminin yanında, diğer birimlere de gelen alımlarla toplam piyasa hacmi de 2.22 trilyon doların üzerine tırmandı. Bitcoin fiyatları, saat 09.49 itibarıyla yüzde 2.19 oranında yükselişle 64 bin 579 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin ve genel olarak piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımların yanında, kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings’in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurması da etkili oldu.

Son 24 saat içinde 60 bin 367 ve 64 bin 816 dolar arasında dalgalanan Bitcoin'in, haftalık kazancı yüzde 10.24 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 61 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 191 milyar dolar düzeyine çıktı.

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Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 8.08 artışla 2 bin 346 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 11.14 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 270.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.44 düşüşle 567.79 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 40.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 87.79 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 222 milyar dolar ile, 10 Nisan Cumartesi günü aştığı 2.0 trilyon dolar sınırının üzerinde tutunuyor. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 34 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9 bin 213 kripto para biriminin işlem gördüğü 38 bin 186 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 53.6’sını Bitcoin, yüzde 12.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 207 milyar dolar düzeyindeydi.

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