Apple'dan elektrikli otomobil çalışmalarını durdurma kararı | Teknoloji Haberleri

Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını durdurma kararı aldı. Buna göre şirket, elektrikli otomobil üzerinde çalışan elemanlarını yapay zeka birimine kaydırıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil çalışmaları hakkında flaş bir karar aldı. Bloomberg'in haberine göre şirket içinde yayımlanan bir mesaja göre Apple, 2000 kişinin çalıştığı elektrikli otomobil çalışmalarını durdurdu. Çalışanların şirketin yapay zeka programına kaydırıldığı belirtildi. Bu karar sonucu işten çıkarmaların da olacağı kaydedildi. Daha bir ay önce elektrikli otomobilin piyasaya çıkış tarihinin 2028'e ertelendiği duyurulmuştu.

Apple 2014 yılından bu yana elektrikli otomobil üzerinde çalışıyordu. 2017 yılında şirketin CEO'su Tim Cook, otonom sürüşü tüm yapay zeka projelerinin anası olarak tanımlamıştı. Şirket, önce pedalları ve direksiyonu olmayan tam otonom bir araç üzerinde çalışıyordu. Ancak daha sonra bazı donanımların korunarak aracın "yarı otonom" olması kararı alınmıştı. Apple aracı 100 bin dolar gibi bir fiyattan satmayı planlıyordu ancak yöneticilerin potansiyel kar marjları konusunda endişeleri vardı.

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