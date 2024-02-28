Apple'dan elektrikli otomobil çalışmalarını durdurma kararı | Teknoloji Haberleri

Apple'dan elektrikli otomobil çalışmalarını durdurma kararı
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını durdurma kararı aldı. Buna göre şirket, elektrikli otomobil üzerinde çalışan elemanlarını yapay zeka birimine kaydırıyor.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
ABD'li teknoloji devi Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil çalışmaları hakkında flaş bir karar aldı. Bloomberg'in haberine göre şirket içinde yayımlanan bir mesaja göre Apple, 2000 kişinin çalıştığı elektrikli otomobil çalışmalarını durdurdu. Çalışanların şirketin yapay zeka programına kaydırıldığı belirtildi. Bu karar sonucu işten çıkarmaların da olacağı kaydedildi. Daha bir ay önce elektrikli otomobilin piyasaya çıkış tarihinin 2028'e ertelendiği duyurulmuştu.
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