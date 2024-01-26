Apple'dan devrim gibi karar! iPhone'larda bir ilk... | Teknoloji Haberleri

Apple, AB yasalarının yürürlüğe girmesi ile iPhone'larda App Store'a rakip mağazaların kullanımını kabul etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

AB'nin yeni rekabetçi düzenlemelerine boyun eğmesiyle birlikte ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa'daki hizmetlerinde iPhone kullanıcılarına App Store harici mağaza uygulaması indirmelerine ilk kez izin veriyor. Şirket ayrıca ödemeler için kullanıcılarına yeni seçenekler de sunacak.

Avrupa Birliği'nin kapsamlı Dijital Pazarlar Yasası'nın yürürlüğe girdiği Mart ayında gerçekleşecek olan revizyon, 2008'den bu yana iPhone'un dayanak noktası olan App Store'un hakimiyetini azaltacak.

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Diğer değişiklikler arasında kullanıcılara, iOS işletim sisteminin en son sürümünde Safari'yi ilk açtıklarında alternatif bir web tarayıcısı indirme seçeneğinin sunulması yer alıyor. Şimdiye kadar kullanıcıların varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için ayarlara girmesi gerekiyordu.

GÜVENLİK RİSKİ YARATIYOR

Apple, AB'nin yeni Dijital Piyasalar Yasasının gizlilik ve güvenlik riskleri yarattığını ve şirketin bunları azaltmak için güvenlik önlemleri aldığını söyledi. Apple, ödemeleri işlemek ve uygulamaları indirmek için yeni seçeneklerin kötü amaçlı yazılımlara, dolandırıcılığa ve zararlı içeriklere yol açabileceğini ifade etti.

BÜYÜK CEZALAR VAR

AB, Apple, Amazon, Google, Microsoft ve Meta gibi ABD devlerinin hakim olduğu dijital sektörde rekabeti artırmak amacıyla bir dizi yeni kurallar getirdi. Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal ettiği tespit edilen şirketler, küresel cirolarının yüzde 20'sine varan para cezalarına ve hatta ciddi durumlarda lisans iptallerine maruz kalıyor. Meta ve TikTok, yasaya karşı yasal itirazlar başlattı.

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