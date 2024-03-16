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Apple dava açan hissedarlarına 490 milyon dolar ödeyecek

16.03.2024 - 13:08 | Son Güncelleme :
Apple dava açan hissedarlarına 490 milyon dolar ödeyecek | Teknoloji Haberleri

Apple, kendisine dava açan hissedarlarla anlaşmaya vardı. Hissedarlar, Apple yöneticilerini kendilerini Çin'deki işler hakkında yanıtlmakla suçluyordu. Şirket toplam 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Apple hissedarları, şirketin yöneticilerini, özellikle de CEO Tim Cook'u, şirketin işlerinin yavaşlasa da Çin'de canlı kaldığını belirttiği için 2018'de dava etti. Davanın başlamasından yaklaşık beş yıl sonra ise Apple hissedarlara davanın sona ermesi için 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Cuma günü sunulan anlaşmanın Oakland'daki bir federal yargıç tarafından onaylanması gerekiyor. Anlaşmanın onaylanması için duruşma 30 Nisan'a ertelendi.

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'ÇİN'İ BU KATEGORİYE KOYMAM'

Davanın açıldığı 2018'de Apple, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın yanı sıra Çin ile ABD arasındaki ticari savaş nedeniyle baskı altındaydı. Konu hakkında kendisine soru sorulan CEO Cook, bazı gelişmekte olan ülkelerde satışlar üzerinde baskı hissedildiğini kabul etse de Çin'i bu kategoriye koymayacağını söyledi.

ÇİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

iPhone'ları Çin'deki Foxconn fabrikalarında üreten Apple, buna karşın Çin pazarında hala zor günler yaşıyor. Counterpoint Research verilerine göre Apple'ın Çin'deki iPhone satışları 2024'ün ilk 6 haftasında yüzde 24 düştü. Verilere göre iPhone, Çin pazarasında en çok satılan telefonlar arasına dördüncü sıraya geriledi. 1,2 milyardan fazla nüfusu olan Çin, Apple için önemli bir pazar konumunda.


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