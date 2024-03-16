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'Maden şirketlerine denetimlerimizi sıklaştıracağız'

16.03.2024 - 17:57 | Son Güncelleme :
'Maden şirketlerine denetimlerimizi sıklaştıracağız' | Politika Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden işletmecilerine uyarıda bulunarak, "İş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden asla riske etmeden işletmelerimizi işleteceğiz. Çünkü çok yakın bir zamanda bir kaza yaşadık biliyorsunuz, Erzincan İliç'te. Dolayısıyla asla bunları istemiyoruz. Bu anlamda denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'in Bergama ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlk ziyaretini Bergama Organize Bölgesi'ne yapan Bakan Bayraktar, daha sonra rüzgar türbini üreten bir fabrikayı gezdi. Bayraktar, ardından da Bergama Ticaret Odası'nda toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye altın madeni konusunda da ciddi potansiyeli olan ciddi kaynağın rezervi olan bir ülke. Onun için Türkiye'de diyoruz ki altın madenciliğini mutlaka geliştirmemiz lazım. Altın üretimimizi mutlaka, yıllık en az 100 tonlara çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yapabilmek için elbette ki insandan insan sağlığından vazgeçmeden, bunu ve çevreyi önceleyerek bu yatırımları yapmamız lazım. Özellikle madencilik sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan, bu toplantı vesilesiyle bunu tekrar istirham ediyorum dedi.

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 Bakan Bayraktar, şöyle devam etti

Değerli arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, asla riske etmeden işletmelerimizi işleteceğiz. Çünkü çok yakın bir zamanda bir kaza yaşadık biliyorsunuz; Erzincan İliç'te. Dolayısıyla asla bunları istemiyoruz. Biz bu anlamda denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız. Ama esas iş sizlere düşüyor. İşletme sahiplerine, işletmecilere orada çalışanlara düşüyor. Dolayısıyla, 'güvenli madencilik' diyoruz. 'Çevreyle uyumlu madencilik' diyoruz. Bu anlamda da ülkemiz dünyanın en bereketli, maden açısından, en zengin ülkelerinden biri ama bunları doğru şekilde, sorunlu şekilde ekonomimize kazandırmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye daha güçlü bir ülke olacak, daha güçlü bir ekonomimiz olacak ve biraz önce ifade o sistemik sorunları da inşallah önümüzden çıkarmış olacağız


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