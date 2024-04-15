Apple 2024'te bir kötü haber daha | Teknoloji Haberleri

Yayınlanan bir rapor, küresel iPhone sevkiyatlarının yüzde 10'a yaklaştığını açıkladı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Apple'ın 2024 yılı ilk çeyrek iPhone sevkiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azaldığı açıklandı. Business Insider'in haberine göre International Data Corporation tarafından yayınlanan raporda ABD'li teknoloji şirketinin en büyük rakibi Güney Koreli Samsung, telefon satışlarında Apple'ı 10 milyon adetle geride bıraktı.

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International Data Corporation genel direktörü Nebile Popal, "Apple ve Samsung ilk çeyrekte negatif büyüme kaydetti. Görünen o ki Samsung genel olarak son çeyreklere göre daha güçlü bir konumda" dedi.

Apple bu yıl birçok zorlukla karşı karşıya. iPhone satışları önemli bir pazar olan Çin'de düştü. Bunun yanında şirkete ABD Adalet Bakanlığı tarafından bir rekabet davası açıldı.

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