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Küresel piyasalarda bugün... Borsalar Orta Doğu etkisi ile düşüşte

15.04.2024 - 10:22 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalarda bugün... Borsalar Orta Doğu etkisi ile düşüşte | Piyasa Haberleri

Orta Doğu'da artan gerilimlere ilişkin endişelerin finansal piyasaları sarsması ve yatırımcıları paraları için daha güvenli yerler aramaya itmesiyle Asya hisse senetleri Pazartesi günü düşüşteydi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,7 kayıpla 39.232,80 puana geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.754,50 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.671,19 puana geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 16.619,67 puana gerilerken, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,8 artışla 3.044,49 puana yükseldi. 

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PETROL FİYATLARI 

Gösterge ABD petrolünün varili 52 sent düşerek varil başına 85,14 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 48 sent kayıpla 89,97 dolara geriledi. Çin'den gelen talebin yavaşlaması ve arzdaki artışın talebi geride bırakacağı tahminleri fiyatları kontrol altında tuttu.


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