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ANKA hedefi tam isabetle vurdu

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#ANKA#Hedef#Füze
ANKA hedefi tam isabetle vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:22

Türk Havacılık Uzay Sanayii, Anka'nın 15 bin feetten hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.

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TUSAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

ANKA, 15.000 feet’ten hedefi tam isabetle vurdu!

Bu yalnızca bir atış değil, milletimizin inancının, azminin ve gücünün gökyüzündeki gücüdür.

Roketsan'ın millî füzesi L-UMTAS ile gerçekleştirilen bu başarı, mühendislerimizin gecesini gündüzüne katarak inşa ettiği bir gurur tablosudur.

Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz.

Uluslararası arenada adımızı daha da yukarı taşıyor, her başarımızda Türkiye’nin gücünü göklere yazıyoruz.

Yerli ve millî teknolojimizin gücüyle daha da yükseğe çıkmaya devam ediyoruz!

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#ANKA#Hedef#Füze

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