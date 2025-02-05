AMD tahminlerden kaçındı

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Advanced Micro Devices Inc. son çeyreklerde olduğu gibi yapay zeka çipleri için belirli bir gelir rakamı ya da tahmini açıklamadı ve bu hareket yatırımcıları rahatsız etti.

Şirketin analistlerle yaptığı görüşmede belirli bir rehberliğin olmaması sorulduğunda, AMD İcra Kurulu Başkanı Lisa Su, "Bence baktığımız şey, kesinlikle veri merkezinin ilk yılı için GPU işi. İşin gidişatı konusunda net bir ilerleme kaydetmek istedik - iş şu anda 5 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Ve 2025'e girerken, iki işletme arasında neler olup bittiğine dair bazı renklerle birlikte, rehberliğimizin daha çok segment düzeyinde olacağını düşünüyorum." dedi

Bir önceki çeyrekte AMD, yapay zeka grafik yongası geliri için 2024 yılı beklentisini 4,5 milyar doların üzerine çıkararak 5 milyar doları aştı. Ancak Salı günü açıklanan dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, AMD'nin yapay zeka grafik yongalarını da içeren toplam veri merkezi işletmesi, Wall Street'in 4,1 milyar dolarlık beklentisini karşılayamayarak sadece 3,9 milyar dolar gelir elde etti.

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Bu rakam yine de 2024'ün tamamında yüzde 69 artış gösterirken, toplam 2024 geliri 12,6 milyar dolar oldu.