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AMD, Nvidia'ya rakip oluyor... Yeni yapay zeka çipleri tanıtıldı

03.06.2024 - 12:53 | Son Güncelleme :
AMD, Nvidia'ya rakip oluyor... Yeni yapay zeka çipleri tanıtıldı | Teknoloji Haberleri

Teknoloji şirketi AMD, yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Teknoloji şirketi AMD ürettiği yeni yapay zeka çiplerini tanıttı. AMD'nin veri merkezlerinden dizüstü bilgisayarara kadar geniş bir çevrede kullanacağı yeni yapay zeka destekli çiplerle son dönemin önemli çip üreticilerinden Nvidia'ya rakip olması bekleniyor. 

ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesine, eğitilmesine ve çalıştırılmasına yardımcı olan özel işlemcilere olan talep son iki yılda patlama yaşadı.  İşlemci üreticisi AMD, Nvidia'nın en ciddi rakiplerinden biri olarak ortaya çıktı ve CEO Lisa Su, rakipleriyle rekabet edebilecek güçte olduğunu söyledi. 

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Su,  "Yapay zeka bizim bir numaralı önceliğimizdir ve yapay zekanın bilgisayar pazarının her bölümünü yeniden şekillendirmesi nedeniyle sektör için inanılmaz derecede heyecan verici bir zamanın başlangıcındayız." dedi. Su ayrıca AMD'nin en yeni ürünlerinden olan Instinct MI325X'in bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesinin planlandığını da duyurdu.

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar şirketlerinden bazılarıyla ortaklıklar kuran Su, yapay zeka destekli bilgisayarlarına AMD'nin Ryzen işlemcilerinin dahil edilmesini isteyen teknoloji devleri Microsoft, HP, Lenovo ve Asus'un liderlerini bir araya getirdi.

Microsoft, ChatGPT üreticisi OpenAI'ye milyarlarca yatırım yaparak ve aynı zamanda yapay zeka özelliklerini ürünlerine hızla entegre ederek yapay zeka konusunda önde gelen firmalardan biri oldu. Bu ayın başlarında Microsoft, yerleşik yapay zeka ile Windows işletim sistemini çalıştıracak "AI PC'ler" olarak adlandırılan Copilot+ bilgisayarlarını tanıttı.

Microsoft CEO'su Satya Nadella Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu makinelerde AMD'nin Ryzen işlemcilerinin yer alacağını söyledi.

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