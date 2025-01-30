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Alibaba’dan DeepSeek’e rakip yapay zekâ modeli

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#Alibaba#Deepseek#Yapay Zeka
Alibaba’dan DeepSeek’e rakip yapay zekâ modeli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 06:30

Çinli teknoloji devi Alibaba, yapay zekâ modeli Qwen 2.5’in, DeepSeek V3’ten daha iyi performans gösterdiğini iddia ettiği bir versiyonunu piyasaya sürdü.

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Şirketten yapılan açıklamada, ‘Qwen 2.5-Max’ adı verilen versiyonunun, Microsoft destekli OpenAI’ın ‘GPT-4o’, Facebook’un çatı şirketi Meta’nın geliştirdiği Llama 3.1 gibi modellerin yanı sıra DeepSeek’in V3 modelinden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Çinli şirket DeepSeek, geliştirdiği düşük maliyetli Büyük Dil Modeli (LLM)  ile ABD’li şirketlerin hakim olduğu sektörde sarsıntıya yol  açmıştı. Alibaba’nın modelin yeni versiyonunu, Çin’de tatil olan Bahar Bayramı’nın ilk gününde piyasaya sürmesi, DeepSeek’in başarısının yalnızca Amerikan şirketlerini değil Çin’deki sektör devlerini de yapay zekâ modellerini geliştirme baskısı altında bıraktığını gösteriyor. Şirket yaptığı paylaşımında Qwen 2.5-Max’ın bilgi işlem, programlama, bütünleşik kapasitelerin kapsamlı değerlendirmesi ve insan tercihlerine uyum testlerinde açık kaynaklı muadillerinden daha başarılı olduğu, Amazon destekli Claude-3.5-Sonnet’e yakın performans gösterdiği kaydedildi.

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#Alibaba#Deepseek#Yapay Zeka

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