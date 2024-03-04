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AB'den Apple'a şok ceza

04.03.2024 - 15:56 | Son Güncelleme :
AB'den Apple'a şok ceza | Teknoloji Haberleri

Avrupa Birliği, uygulama mağazasında Apple Music'i ön planda tutup diğer müzik hizmetlerini geri planda tutması nedeniyle Apple'a 2 milyar dolar (63 milyar TL) ceza kesti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Avrupa Birliği, ABD'li teknoloji devi Apple'a, rekabet yasalarını ihlal ettiği için yaklaşık 2 milyar dolar (63 milyar TL) para cezası verdi. AP'nin haberine göre Avrupa Komisyonu, Apple'ın iOS kullanıcılarını Apple Müzik harici alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmediğine hükmetti. Bu durumda Apple'ın, uygulama mağazasında Apple Music harici müzik hizmetlerini geri planda tutarak rekabet kanunlarını ihlal ettiği sonucuna varıldı.

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SPOTIFY ŞİKAYET ETMİŞTİ

Komisyon, Apple'ın neredeyse on yıl boyunca bu şekilde davrandığını, bunun da birçok kullanıcının müzik akışı abonelikleri için önemli ölçüde daha yüksek fiyatlar ödediği anlamına geldiğini söyledi. 1,8 milyar avroluk para cezası, İsveçli yayın hizmeti Spotify'ın beş yıl önce yaptığı şikayet üzerine başlatılan uzun süredir devam eden bir soruşturma sonucu kesildi. AB Komisyonu ayrıca Apple ödeme sistemlerine de rekabet soruşturması açtı.

GOOGLE'A 2022 YILINDA 4 MİLYAR EURO CEZA 

Apple'ın onaylanan cezası AB'nin ABD'li şirketlerine kestiği cezalardan sadece biri. Daha önce AB, Amerika merkezli birçok teknoloji şirketine ceza kesti. AB Komisyonu, Android işletim sisteminin piyasayı domine ederek rekabet kanunlarını ihlat ettiği nedeniyle Google'a 2022 yılında 4 milyar 350 milyon euroluk bir ceza vermişti. Daha sonra cezada indirime gidilmiş ve 4 milyar 150 milyon euroluk ceza miktarı onanmıştı.

META'YA DA SORUŞTURMA 

Geçtiğimiz yıl ise AB, Meta'yı para cezasına çarptırmıştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri koruma kanununu ihlal ederek kullanıcı bilgilerini ABD'ye gönderdiğinin tespit edilmişti. Bunun sonucu Meta 1,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.


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