ABD'den Çin'e yeni yapay zeka kısıtlamaları

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ABD Çin başta olmak üzere bazı ülkelere yapay zeka çipleri konusunda ihracat kısıtlamaları getirdi. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD şu anda yapay zeka alanında, hem yapay zeka geliştirmede hem de yapay zeka çip tasarımında dünyaya öncülük ediyor ve bu durumun böyle devam etmesi kritik önem taşıyor." dedi.

Yeni kurallar, çipler üzerindeki kontrolleri güncelliyor ve ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transferler için yetkilendirme gerektiriyor. Ayrıca, ABD'ye dost kabul edilen ülkeler için bir dizi istisna da içeriyor.

Bu arada yapay zeka veri merkezlerinin çipleri ithal edebilmek için gelişmiş güvenlik parametrelerine uymaları gerekecek.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, kuralların stratejik rakiplerimizin ihracat kontrolümüzden kaçmak için kaçakçılık ve uzaktan erişim kullanmasını zorlaştırdığını söylerken, dünya genelindeki dostlarımız ve ortaklarımız için gelişmiş yapay zeka için güvenilir satıcıları kullanmaları yönünde teşvikler yarattığını söyledi.

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Raimondo, yeni kuralların 120 gün içinde yürürlüğe gireceğini ve bu durumun Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimine potansiyel olarak değişiklikler yapmak için zaman tanıyacağını söyledi.

Trump, ilk döneminde Çin'e ağır gümrük vergileri koydu.

Ancak Silikon Vadisi'ndeki destekçileri, bu kuralların ürünlerini ihraç etme kabiliyetleri üzerinde haksız bir yük olarak da görebilirler.