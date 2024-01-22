ABD yaptırımlarını atlatmak için Çin'den 40 milyar dolarlık adım | Teknoloji Haberleri

Çin, ABD'nin yarı iletken teknolojileri hakkındaki yaptırımları atlatmak için çip yapımında kullanılan makinelerin ithalatını artırdı. Çin 2023 yılında 40 milyar dolarlık çip üretiminde kullanılan makinelerin ithalatını yaptı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Otomotiv sektöründen akıllı cihazlara kadar birçok alanda çipler oldukça önemli bir teknolojik parça haline geldi. Çip gerektiren ürünlerin üretildiği önde gelen ülkelerin biri de Çin. Ancak ABD ve batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Çin'in çip ithalatı kısıtlandı. Çin de bu yaptırımları aşmak için yarı iletken teknolojilerine yatırım yapıyor. Çin'in bilgisayar çipi yapımında kullanılan makinelerin ithalatı 2023'te yüzde 14 artarak neredeyse 40 milyar dolara yükseldi. Bloomberg'de yer alan habere göre artış, geçen yıl toplam ithalattaki yüzde 5,5'lik düşüşe rağmen gerçekleşti.

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HOLLANDA KISITLAMALARI OCAK'TA BAŞLADI

Çinli çip şirketleri, ABD ile batılı müttefikleri tarafından dayatılan ihracat kısıtlamalarını aşmak için yeni yarı iletken fabrikalarına hızla yatırım yapıyor. Ancak batılı ülkeler Çin'e çip yapımında kullanılan makinelerin ithalatında da kısıtlamalar getirmeye başladı. Örneğin, Çin'in Hollanda'dan ithalatı, yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi öncesinde geçen yıl hızla arttı. Aralık ayında, Hollanda'dan litografi ekipmanı ithalatı, bir önceki yıla göre neredeyse yüzde bin artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. Hollanda'nın Çin'e kısıtlamaları bu ay başladı, Japonya ise 2023'ün ortalarından bu yana Çin'e yaptırım uyguluyor.

Bu kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce bile Hollandalı şirket ASML Holding, ABD hükümetinin talebi üzerine en üst düzey makinelerinden bazılarının Çin'e sevkiyatını iptal etmişti. İptaller, ileri teknoloji çip üretim ekipmanlarına yönelik ihracat yasaklarının yürürlüğe girmesinden haftalar önce gerçekleşti.

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