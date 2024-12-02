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800 bin lira sıfır faizli kredi! Togg kampanyayı uzattı

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#Togg#T10X#Kredi
800 bin lira sıfır faizli kredi Togg kampanyayı uzattı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 15:16

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg T10X için kampanya uzatıldı. Kampanya kapsamında 800 bin liraya kadar bir yıl vadeli sıfır faizli kredi veriliyor.

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Doğuştan elektrikli olan Togg T10X'in kampanyasına devam etme kararı alındı.

Togg'dan yapılan açıklamada 800 bin liraya kadar tüm renklerde geçerli Aralık ayına özel finansman desteği yüzde 0 faizle sunuluyor.

TOGG'A GÖRE LİMİT

800 bin liralık faizsiz kredi, limitli adete T10X V2 için geçerli oldu. Limitli adete T10X V1 için ise 600 bin lira kredi yüzde 0 faizle 12 ay vadede ödeniyor.

30 AY VADELİ SEÇENEK DE VAR

Togg T10X almak isteyenler 800 bin lirayı 30 ay vadeli olarak yüzde 2,29 oranında faizle de alabilecek.

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#Togg#T10X#Kredi

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