5G projesine TÜBİTAK desteği

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, TÜBİTAK’ın Yapay Zekâ Ekosistem programında telekom sektöründen bu desteği kazanan ilk ve tek şirketinTurkcell olduğu ifade edildi. Açıklamada, projede Opticoms Türkiye ve Koç Üniversitesi’nin de yer aldığı, uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasında ise otomotiv sektöründen
Beemobs ile robotik alanında SmartUniversal firmalarının destekleyeceği belirtildi.
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Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK’tan destek almaya
hak kazanan bu projemizin, akademik ve teknolojik gelişmeleri desteklemenin yanı sıra farklı sektörlerin dijital dönüşüm yolculuklarına kazanımlar sağlayacağına
inanıyoruz. Yenilikçi teknoloji uygulamalarına yönelik olarak yüksek otomasyon seviyesinde akıllı bir haberleşme altyapısını hayata geçireceğimiz proje
ile ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefimiz bulunuyor. Yapay zekâ temelli, özel bir 5G şebeke yönetim platformu geliştirilmesi hedeflenen proje kapsamında, şebekenin anlık değişen gereksinimleri farklı makine öğrenimi teknikleri kullanılarak öngörülebiliyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlama misyonumuzla, sürdürülebilir kalkınmaya ve operasyonel verimliliğe önemli katkılar sunacak bu projemiz bizler için
büyük bir heyecan ve gurur kaynağı” dedi.