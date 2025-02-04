2019 yılında başlayan projeden deprem bölgesindeki kadınlara destek

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde Türk Telekom’un yürüttüğü ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırılarak, ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemek hedefleniyor.

Kadınların dijital becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlere deprem bölgesinden 2 bin kadının katıldığı belirtildi. Eğitimlerin ardından sunulan mentörlük ve hibe programını başarıyla tamamlayan 12’si deprem bölgesinden olmak üzere 20 girişimci kadın iş geliştirme hibesine hak kazandı. Hatay’dan Van’a, Samsun’dan Adana’ya Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyetlerini sürdüren girişimci kadınlar; gıda, tarım teknolojileri, mobilya, tekstil, sağlık, yazılım, yayıncılık ve kozmetik gibi geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.

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Katılımcılarla bir araya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Geçtiğimiz yıl deprem bölgesine öncelik verdiğimiz ‘Dijitalde Hayat Kolay Projesi’ ile 2019’dan bu yana 30 bin kadının hayatına değer kattık. 2024 yılında 15 binin üzerinde kadına ulaştığımız bu değerli proje kapsamında, 20 girişimci kadının iş geliştirme hibesine hak kazanması ise bizim için büyük bir gurur kaynağı. Üreterek güçlenen kadınların yanında olduğumuz gibi eğitimle teknolojiyi birleştirerek, deprem bölgesinde kurduğumuz ‘100. Yıl Kütüphaneleri’ ile yarının başarılı liderlerini de geleceğe hazırlıyoruz. Kızılay iş birliğinde depremden etkilenen öğrencilere yönelik başlattığımız “100. Yıl Kütüphaneleri Teknoloji ve Eğitim Desteği Projesi”nden 2024 yılı boyunca 55 binden fazla öğrenci yararlanarak lise ve üniversite sınavlarında büyük başarılara imza attı. Türk Telekom olarak fiber altyapı, teknoloji ve WiFi desteği sunduğumuz 6 ildeki 11 kütüphane sayısının bu yıl 20’ye ulaşmasını hedefliyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun her kesimini teknolojinin sunduğu fırsatlarla buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.