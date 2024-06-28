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TBMM Sanayi Komisyonu, teknoloji ve inovasyon iş birliği için Çin’de

28.06.2024 - 11:20 | Son Güncelleme :
TBMM Sanayi Komisyonu, teknoloji ve inovasyon iş birliği için Çin’de | Politika Haberleri

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Çin’in Shenzhen ve Dongguan kentlerinde global markaların teknoloji yatırımlarını  inceledi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, “İpek Yolu’nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil” dedi. 

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz’dan oluşan TBMM heyeti, Huawei başta olmak üzere global markaların yatırımlarını yerinde inceledi. Heyete, Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti. Siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelen komisyon üyeleri, Shenzhen Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi ile bir araya geldi.

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AB VE AFRİKA’NIN KAPISI

Sanayiden tarıma turizmden taşımacılığa kadar birçok alanda kilit bir ülke konumunda olan Türkiye’nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çeken Varank, “Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye’de yapacağı yatırımlar onlara AB’nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz iş birliğiyle de AB’de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz. Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımız durumdayız. Türkiye’de var olacak Çinli şirketler, buraların kapısını bizimle birlikte daha rahat açabileceklerdir.” şeklinde konuştu.

İPEK YOLU ÖRNEĞİ

Türkiye’nin Körfez bölgesi ülkeleriyle başlattığı inisiyatifler sayesinde dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yollar geliştirmek için önemli adımlar attığını vurgulayan Varank, “İpek Yolu’nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil. İki ülkenin lojistik alanında yapacağı ortak çalışmalar çok önemli.” diye konuştu.

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YATIRIM FIRSATLARINI ANLATTI

Varank, sözlerine şöyle devam etti:

Çinli firmaların Huawei örneğinde olduğu gibi Türkiye’ye yatırım yapmaya ve kazan kazan anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemize yatırım yapan yerli veya yabancı tüm firmalar devletimizin teşvik ve desteklerinden aynı miktarda yararlanabiliyorlar. Yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji ve otomotiv endüstrisi alanlarının tamamında Türkiye’de yatırım fırsatları var. 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin Çin temasları, Shenzhen Enerji Grubu ziyaretiyle devam etti.


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