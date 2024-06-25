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‘Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor’

25.06.2024 - 09:16 | Son Güncelleme :
‘Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor’ | Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’den Prof. Dr. Yalçın Karatepe’nin görüşmesini değerlendirerek, “Onlar öneri getirdik çok kabul görmedi diye açıklama yapmışlar. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Mehmet Bey talep üzerine ekonomi vizyonumuzu paylaşmış oldu” ifadelerini kullandı.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, özetle şunları söyledi:

“Özgüvenli bir hükümete sahibiz. Bunlar hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Zaten gündemde olur da yapılırsa biz gündeme getirdik deniliyor.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI

Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu. Yurtdışı çıkış harcı da gündem oldu. Konuşulan her şey taslak düzeyinde yazılır ama son karar verilene kadar geçerli değil. Son kararın verileceği toplantı yapılmadı. Bu taslakta alternatifler vardır. Biri sızar ve spekülasyon konusu olur. O toplantılarda netice açıklanana kadar bunların spekülasyondan ibaret olduğunu ifade edeyim. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir.”


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