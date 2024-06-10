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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik rakamları açıklaması

10.06.2024 - 12:40 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan işsizlik rakamları açıklaması | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

Kararlılıkla uyguladığımız programımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Nisan ayı işsizlik verisi yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Nisan ayına göre 1,5 puan azalmıştır.

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2024 yılı Nisan ayında istihdamımız bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi artarak 32,6 milyon kişi olarak gerçeklemiştir.

Genç ve kadın istihdamı, önemle takip ettiğimiz konuların başında geliyor. Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelin yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir.

Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle işgücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz.


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