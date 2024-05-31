  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan büyüme mesajı
‹ Önceki Haber Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi son 15 çeyrektir sürekli büyüyor Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi son 15 çeyrektir sürekli büyüyor Sonraki Haber › İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi İTO Başkanı Avdagiç: Dengelenme sinyalleri verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan büyüme mesajı

31.05.2024 - 12:22 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan büyüme mesajı | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "İstikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 büyümüştür. 2024 birinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükselmiştir.

Haberin Devamı

Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Deprem afeti, küresel ekonomik talepteki tarihi ortalamaların altındaki seyir ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen ekonomimiz güçlü performansını sürdürüyor. Siyasi belirsizliklerin düştüğü, siyasi istikrar ve güvenin sağlandığı bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı politikalar ile Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz.

2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamı pozitif büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde katma değer artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1, hizmetlerde (inşaat hariç) ise yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3’lük yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir.
Sabit sermaye yatırımlarının alt kalemi makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artış devam etmiş,2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,9 oranında artarak kesintisiz büyümesini 18’nci çeyreğe taşımıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 5 çeyrek sonra pozitife dönmüştür.

Haberin Devamı

Ekonomimiz büyümeye devam ederken emeğin milli gelirden aldığı pay da artmaya devam etmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33,8’den yüzde 37’ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37,8’den yüzde 42’ye yükselmiştir.

Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldığımız sonuçlar yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek. İşsizlik ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor.

İstikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.620 Değişim: 1,33% Hacim : 62.321 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 10.519 31.05.2024 Yüksek 10.725
Açılış: 10.519
32,2082 Değişim: 0,09%
Düşük 32,1523 31.05.2024 Yüksek 32,3170
Açılış: 32,18
34,9768 Değişim: 0,04%
Düşük 34,8413 31.05.2024 Yüksek 35,0124
Açılış: 34,963
2.426,44 Değişim: 0,06%
Düşük 2.421,11 31.05.2024 Yüksek 2.436,53
Açılış: 2.424,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.