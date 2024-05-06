  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurduk
‹ Önceki Haber Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı Sonraki Haber › Milli Muharip Uçak KAAN ikinci kez havalandı Milli Muharip Uçak KAAN ikinci kez havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurduk

06.05.2024 - 16:46 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurduk | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Vakıf Haftası toplu açılış ve vakıf insan ödül töreninde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösteren Erdoğan, "İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kıymetli misafirler, vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. Sizleri misafir etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki vakıf haftamızı 201 vakıf eserinin toplu açılışı ile idrak ediyoruz. vakıf kültür varlıklarımız ülkemize hayırlı olsun.

Haberin Devamı

Bizden önce 1996-202 yılları arasında 56 eser restore edilirken vakıflar genel müdürlüğümüzün nasıl bir başarıya imza attığı görülecek. Dünya üzerinde nerede bize ait miras varsa oraya ulaşıp çıkarıyoruz. 21 yılda gönül coğrafyamızdaki 5 bin 500 eseri yeniden ayağa kaldırdık.

İŞ ADAMI KIZILASLAN'A ÖDÜL TAKDİMİ

Ecdadın emanetlerine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzü tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızılaslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliği yanı sıra hayır sever kardeşimiz 6 Şubat'ta ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin yapım masraflarını üstlendi.

TÜRKİYE GAZZE'YE EN FAZLA YARDIM GÖNDEREN ÜLKE OLDU

Vakıf medeniyetimizin oluşumunda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sadece vakıf eserlerinin korunmasında değil kültürel hizmetlerden burslara, cemaat yardımlarına kadar genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. Toplam 50 bin evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Vakıflarımızın Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan yardım miktarı ile Türkiye Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke oldu.

Haberin Devamı

SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ

İyice canileşen İsrail'i ateşkese zorlamak için baskının dozunu yükseltiyoruz. 54 ürüne ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren tüm ürünlerde ihracat ve ithalatı durdurduk. Soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Filistin halkının en zor günlerinde yardımına koşan milletimiz insanlığında vicdanı oldu. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya görse de çarpıtsa da Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkedir. Bunda gönüllü kuruluş ve vakıflarımızın büyük payı var. Mazlumlara destek olan herkesi tebrik ediyorum.

Bir şehri imar etmek gönülleri de fethetmektir. Vakıflarımız şehirlerimizin imarı yanı sıra fethettiğimiz şehirlerdeki halkın gönlünü kazanmamızda en önemli kurumlardır. Atalarımız vakıf kurarak birbiri ile yarışmış kimseyi çaresiz bırakmamıştır. İhtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız milletimizin huzur ve güveninin teminatı olmuştur.

VAKIF HİZMETİ İSLAM MEDENİYETİNİN ÖZÜDÜR

İnsana hizmet İslam medeniyetinin özünü oluşturur. Vakıflarımız şanlı tarihimizde göç eden leylekler için, köprüler için, hatta ağaçlar için nice vakıflar görüyoruz. Vakıf faaliyeti öyle hassas yürütülmesi gereken iştir ki kişiye cennet kapılarını da açabilir cehenneme de sürükleyebilir.

Vakıf malına gösterilen bu özenin kamuya dair tüm işlerde örnek olması gerektiğine inanıyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdat emaneti ise kamu malı da milletin emanetidir. Kamu malı ve kamu görevi böyle yüksek şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Millete büyüklenmek yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak ihanete eş değerdir. Yönetim mevkiindekilerin vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz.

Haberin Devamı

Eksi Türkiye manzaralarını milletimize yaşatmamakta kararlıyız. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız, tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine bundan sonra daha kararlı gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.219 Değişim: -0,49% Hacim : 111.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.219 10.05.2024 Yüksek 10.365
Açılış: 10.277
32,2012 Değişim: -0,13%
Düşük 32,1292 10.05.2024 Yüksek 32,3162
Açılış: 32,2421
34,7182 Değişim: -0,24%
Düşük 34,6429 10.05.2024 Yüksek 34,8794
Açılış: 34,8007
2.450,68 Değişim: 0,75%
Düşük 2.429,59 10.05.2024 Yüksek 2.467,17
Açılış: 2.432,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.