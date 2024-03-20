Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon düştükçe işçiye, emekliye yansıtacağız | Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta mitinginde halka hitap etti. Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız. İstihdamımız, ihracatımız, üretimimiz tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablo çalışanlarımıza da yansıyacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Güzel gönüllü insanlarıyla Isparta’da bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizler de 14-28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde %55,5 Cumhurbaşkanlığında %58 oy oranıyla gönlünüzün bizden yana olduğunu gösterdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Biz de Isparta’dan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

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"GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GAYET İYİ"

Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Fakat geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Genel ekonomik göstergeler gayet iyi. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın 2. yarısından itibaren görmeye başlayacağız. İstihdamımız, ihracatımız, üretimimiz tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablo çalışanlarımıza da yansıyacak.

Eski Türkiye’de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Plansızlığın kol gezdiği ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Emekliye, işçiye, memura maaş ödenememe tehlikesi yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin çalışan ve emekli sayısı bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçüktü.

"DÜNYADA İHA'DA İLK 3-4 İÇİNDEYİZ"

Şu anda alanda 35 bin Ispartalı kardeşim var. İşte Isparta bu. Milletimizin çalışkan, üretken olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçireceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz. İşte savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Daha da yapacağız.

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Dünyada İHA’da ilk 3-4’ün içindeyiz. Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı savunma sanayimiz vardı. %20’Sİ yerliydi. Biz geldik %20’Yi %80’e çıkardık. Bize tabanca vermiyorlardı. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın 4 bir yanından talep var. Dünyanın en önemli ihracatçıları arasına geldik. 5. nesil uçak yapan dünyadaki 4 ülkeden biriyiz.

Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize topalyarak insanımızın mücadele azmini kırmaktır. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bunlara yanıldıklarını 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar anlamıyor, anlamayacaklar. 31 Mart’ta, milli irade bayramını hep birlikte kutlayacağız

"BURUK BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ"

Şu mübarek günleri gecesiyle ayrı, gündüzüyle ayrı değerlendirmeliyiz. Bu yıl Gazze'de yaşanan katlaimların yüzünden buruk bir Ramazan yaşıyoruz. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizim hem kendi insanımız hem dünyadaki mazlumlar için yapacağımız en iyi şey, birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır.

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ISPARTA'TA 76 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Bizde tevazu egemendir. Biz gece gündüz ülkemizi, şehirlerimizi nasıl ileriye taşıyacağımızın planlarıyla yaşıyoruz. Isparta’ya 21 yılda 76 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptık. Gençlik ve sporda 14 bin 510 kişili yüksek öğretim yurtları açtık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Ispartalı çiftçilerimize 25 milyar tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

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