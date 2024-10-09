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Bakan Yumaklı'dan üreticiye uygun fiyatlı hayvan temini açıklaması

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#Et#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İbrahim Yumaklı
Bakan Yumaklıdan üreticiye uygun fiyatlı hayvan temini açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 12:17

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hayvancılık ve Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Yumaklı "Üreticilerimize uygun maliyetli hayvan temini yapacağız" dedi.

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Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Güçlü olmamız gereken yön gıda arz güvenliği. Hem bitkisel hem de hayvansal üretimde gıda arz güvenliğini sağlamayı ve bu avantaja sahip olmayan ülkelere tedarikini amaçlıyoruz.

Bu proje ile ilgili 3 temel hedef var. Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız. Iğdır ve Urfa'daki tesisler ülkemizin hayvan ihtiyacını sağlamaya aday tesisler. İkincisi tüketici tarafı. Şu anda stabil giden ve stabil olmasında kararlı olduğumuz hayvansal ürünlere uygun fiyatlarla ulaşılması konusu. Hem kırmızı ette hem de süt ürünlerinde tüketicilerimizin uygun fiyatta bu ürünlere ulaşmasında önemli yol kat etmiş olacağız. Et ve hayvan ithalatı ile ilgili konuyu da kapatacağız.

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#Et#Tarım Ve Orman Bakanlığı#İbrahim Yumaklı

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