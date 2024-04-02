Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine uyarı: Beyanname verme gerektiğini hatırlatıyoruz | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde eden ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

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2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz.

Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 2, 2024

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