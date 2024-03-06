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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

06.03.2024 - 11:12 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyam edya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Şimşek, Merkez Bankası'na Bakanlık olarak desteğin tam olduğunu ifade etti. Şimşek Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarının enflasyonla mücadeleye katkısı olacağını belirtti. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

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Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır.


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