Bakan Şimşek'ten enflasyon düzeltmesi açıklaması: Küçük işletmeleri kapsamdan çıkarıyoruz | Politika Haberleri

Bakan Şimşek'ten enflasyon düzeltmesi açıklaması: Küçük işletmeleri kapsamdan çıkarıyoruz

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz. 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak.

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