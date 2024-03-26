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Bakan Şimşek'ten EBRD'ye teşekkür

26.03.2024 - 14:56 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten EBRD'ye teşekkür | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem yaralarını sarmak için kaynak sağlayacak olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na teşekkür etti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz.


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