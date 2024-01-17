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Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik

17.01.2024 - 17:15 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini söyleyerek "tahsilat performansımızı iyileştirdik" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya platformu x.com'daki hesabından açıklamalarda bulundu. 

"Tahsilat performansımızı iyileştirdik" diyen Şimşek şunları söyledi: 

2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi.
 
Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi. Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. 
 
Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti.


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