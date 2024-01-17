Deniz taşımacılığı devleri güçlerini birleştiriyor | Genel Haberler

Deniz taşımacılığının önde gelen şirketlerinden Danimarkalı Maersk ve Alman Hapag-Lloyd, 300 gemiden oluşan ortak bir filo kurma kararı aldı.

Danimarkalı denizcilik devi Maersk yaptığı açıklamada, Alman rakibi Hapag-Lloyd ile yüzlerce kargo gemisini bir araya getirecek bir işbirliğine gireceklerini söyledi. AFP'ye göre Maersk, Şubat 2025'te başlaması planlanan işbirliği sonucu toplam 3,4 milyon konteyner kapasiteli yaklaşık 300 gemiden oluşan bir filo oluşacağını da ekledi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları, gemi nakliyesini azaltarak navlun oranlarının artmasına neden oldu. Küresel deniz trafiğinin yüzde 12'si Kızıldeniz'den geçiyor. Geçtiğimiz günlerde hem Maersk hem de Hapag-Lloyd, Kızıldeniz geçişlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

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Bölgeden kaçınmak ve Avrupa'yı Asya'ya bağlamak için Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu üzerinden transit geçişin yönünü değiştirmek, teslimat sürelerini önemli ölçüde uzatıyor. Maersk ve Hapag-Lloyd ise işbirliğine giderek oluşan bu duruma karşı önlem almak istiyor.

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