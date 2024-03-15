  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler
‹ Önceki Haber Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,8 arttı Sonraki Haber › Çetelerden temizlediği ülkeyi nasıl kripto para merkezi yaptı? Nayib Bukele'den milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin adımı Çetelerden temizlediği ülkeyi nasıl kripto para merkezi yaptı? Nayib Bukele'den milyonlarca dolarlık yeni Bitcoin adımı

Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler

15.03.2024 - 12:51 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Programımızın hedefine ulaşmasını engelleyemeyecekler | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık" dedi. Şimşek "Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık.

Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu.

Haberin Devamı

Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

 

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.889 Değişim: 0,06% Hacim : 31.642 Mio.TL Son veri saati : 13:33
Düşük 8.853 15.03.2024 Yüksek 8.908
Açılış: 8.902
32,2154 Değişim: 0,27%
Düşük 32,0319 15.03.2024 Yüksek 32,7824
Açılış: 32,1296
35,1300 Değişim: 0,06%
Düşük 34,8755 15.03.2024 Yüksek 35,6701
Açılış: 35,1106
2.248,31 Değişim: 0,60%
Düşük 2.226,79 15.03.2024 Yüksek 2.279,61
Açılış: 2.234,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.