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Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor

16.05.2024 - 17:56 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor.

Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.

2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.

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Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.

Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.


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