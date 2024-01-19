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Bakan Şimşek: OVP'ye uygun politikaları kararlılıkla uyguluyoruz

19.01.2024 - 11:10 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: OVP'ye uygun politikaları kararlılıkla uyguluyoruz | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddialara ilişkin olarak "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ’Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi’ şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı ifade edilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin bu açıklamasını yeniden paylaşarak, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

 

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