THY'den Avustralya'ya uçuş | Genel Haberler

Bugüne kadar yolcularını 5 kıtada 129 ülke ve 345 uçuş noktasına ulaştıran Türk Hava Yolları, 15 Mart itibariyle 6’ncı kıtada Avustralya’nın Melbourne kentine uçuşlara başlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bugün bizim için önemli bir gün. Belli bir süredir altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttüğümüz Avustralya kıtasına ulaşma hedefimizi, kesinleştirdiğimiz uçuş tarihi ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran önemli bir küresel değere sahibiz; Dünyanın en çok ülkesine uçan havayoluyuz. Bu kıymetli misyonu muhafaza etme, bizi daha da çok, daha da özverili ve daha da şevkle çalışmaya, çabalamaya iten çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyonla uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne’u eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor. 90 yılı aşkın süredir insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları olarak, Avustralyalıları ödüllü hizmet kalitemiz ve benzersiz uçuş ağımız ile buluşturacağımız için mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda hem uçuşlarımızın sıklığını hem de destinasyon sayımızı artırarak bu güzel ülkedeki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Türk ve Avustralya halklarını yakınlaştırdıkça ve ülkelerimiz arasındaki bağ güçlendikçe ikili turizm, ticaret ve iş fırsatlarının artmasını hedefliyoruz” dedi.

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HAFTADA 3 SEFER

THY, 130 ülkedeki 346’ncı varış noktası olan Melbourne'e 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek. Singapur aktarmalı düzenlenecek seferler ile Türk Hava Yolları, Melbourne Havalimanına uçuş gerçekleştiren halihazırda tek Avrupalı havayolu olma özelliğine de sahip olacak.



19 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında biletleme işlemi gerçekleştirilmesi koşuluyla, İstanbul'dan Melbourne'e 1199 dolardan, Melbourne'den İstanbul'a ise 1499 dolardan başlayan açılışa özel lansman fiyatlarıyla, 15 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

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