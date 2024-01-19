  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • THY'den Avustralya'ya uçuş
‹ Önceki Haber 2023 yılında konut satışları azaldı 2023 yılında konut satışları azaldı Sonraki Haber › Bakan Şimşek: OVP'ye uygun politikaları kararlılıkla uyguluyoruz Bakan Şimşek: OVP'ye uygun politikaları kararlılıkla uyguluyoruz

THY'den Avustralya'ya uçuş

19.01.2024 - 11:08 | Son Güncelleme :
THY'den Avustralya'ya uçuş | Genel Haberler

Bugüne kadar yolcularını 5 kıtada 129 ülke ve 345 uçuş noktasına ulaştıran Türk Hava Yolları, 15 Mart itibariyle 6’ncı kıtada Avustralya’nın Melbourne kentine uçuşlara başlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; "Bugün bizim için önemli bir gün. Belli bir süredir altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttüğümüz Avustralya kıtasına ulaşma hedefimizi, kesinleştirdiğimiz uçuş tarihi ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizi rakiplerimizden ayrıştıran önemli bir küresel değere sahibiz; Dünyanın en çok ülkesine uçan havayoluyuz. Bu kıymetli misyonu muhafaza etme, bizi daha da çok, daha da özverili ve daha da şevkle çalışmaya, çabalamaya iten çok güçlü bir motivasyon. Bu motivasyonla uçuş ağımıza 346. destinasyon olarak Melbourne’u eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımızın altındaki 130. ülke ve 6. kıta oluyor. 90 yılı aşkın süredir insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamanın gururunu yaşayan Türk Hava Yolları olarak, Avustralyalıları ödüllü hizmet kalitemiz ve benzersiz uçuş ağımız ile buluşturacağımız için mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda hem uçuşlarımızın sıklığını hem de destinasyon sayımızı artırarak bu güzel ülkedeki varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, Türk ve Avustralya halklarını yakınlaştırdıkça ve ülkelerimiz arasındaki bağ güçlendikçe ikili turizm, ticaret ve iş fırsatlarının artmasını hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı
HAFTADA 3 SEFER

THY, 130 ülkedeki 346’ncı varış noktası olan Melbourne'e 15 Mart itibarıyla haftada 3 sefer düzenleyecek. Singapur aktarmalı düzenlenecek seferler ile Türk Hava Yolları, Melbourne Havalimanına uçuş gerçekleştiren halihazırda tek Avrupalı havayolu olma özelliğine de sahip olacak.

19 Ocak-15 Nisan tarihleri arasında biletleme işlemi gerçekleştirilmesi koşuluyla, İstanbul'dan Melbourne'e 1199 dolardan, Melbourne'den İstanbul'a ise 1499 dolardan başlayan açılışa özel lansman fiyatlarıyla, 15 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebilecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
998 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.