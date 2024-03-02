Bakan Şimşek: Net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolar olduğunu söyleyerek ilk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı beklediklerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Şimşek şunları söyledi:

Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz.

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