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Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri OVP ile uyumlu

10.09.2024 - 15:42 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: İşgücü göstergeleri OVP ile uyumlu | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada işsizlik verilerini değerlendirdi. Şimşek "İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program ile uyumlu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle 

İşgücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz. 


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