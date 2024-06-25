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Bakan Şimşek iddialara yanıt verdi: Milletimiz müsterih olsun

25.06.2024 - 15:23 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek iddialara yanıt verdi: Milletimiz müsterih olsun | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Sözcü Gazetesi’ni memnun etmek için bisiklete binmeyi düşünebilirim.

Bilinçli şekilde oluşturulmak istenen bu suni gündeme karşı biz makrofinansal istikrarı tesis etmek, sürdürülebilir yüksek büyümeye ulaşmak ve daha adil gelir dağılımını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Milletimiz müsterih olsun.

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- Bütçede disiplini tesis ediyoruz.
- ⁠Cari açığı sürdürülebilir bir seviyeye çektik.
- ⁠Döviz rezervlerini endişe kaynağı olmaktan çıkardık.
- ⁠Kur korumalı mevduatı başarılı şekilde azaltıyoruz.
- ⁠Enflasyon yakında çok hızlı bir düşüş sürecine girecek.

Ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Bu potansiyele ulaşmak için ekip ruhu ile aralıksız çalışıyoruz ve başaracağız.


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