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Bakan Şimşek: Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz

09.02.2024 - 11:52 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

İhracatçımızın her zaman yanındayız. Eximbank’ın sermayesini son 7 ayda üçüncü kez artırıyoruz. İhracatçılarımıza teminat kolaylığı sağlayacak çalışmaları da hızla tamamlayacağız. Böylece, ihracatçılarımızın finansmana erişimi iyileşirken kredi maliyetleri de düşecektir.

 


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