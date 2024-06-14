Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı. Şimşek "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır.

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.



Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.



Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.



12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası… pic.twitter.com/JzYYgLq3iM — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 14, 2024

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