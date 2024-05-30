  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek
‹ Önceki Haber Küresel borsalarda bugün... Asya ve Avrupa'da endeksler düşüşte Küresel borsalarda bugün... Asya ve Avrupa'da endeksler düşüşte

Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek

30.05.2024 - 12:10 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak. Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.473 Değişim: -0,06% Hacim : 41.017 Mio.TL Son veri saati : 13:38
Düşük 10.458 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,3106 Değişim: 0,29%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0366 Değişim: 0,57%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.424,06 Değişim: 0,11%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.429,48
Açılış: 2.421,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.