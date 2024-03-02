  • Bigpara
  • Haberler
  • Politika Haberleri
  • Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız
‹ Önceki Haber Bakan Şimşek: Net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz Bakan Şimşek: Net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz Sonraki Haber › Bayraktar Akıncı, İHA-230 füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu Bayraktar Akıncı, İHA-230 füzesi ile hedefi tam isabetle vurdu

Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız

02.03.2024 - 17:36 | Son Güncelleme :
Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız | Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde önümüzdeki aydan itibaren her ay 10-15 bin konut dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Niğde'ye geldi. Bakan Özhaseki, ilk olarak Vali Cahit Çelik ardından da Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti. Burada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Niğdeli hak sahipleriyle görüşen Özhaseki, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bin civarında evimiz, 170 bin iş yeri, depo gibi tek katlı yerler ağır hasar aldı. 14 milyon insan zarar gördü. Maddi zarar 104 milyar dolara olarak hesaplandı. Bu işin tabii ki manevi zararını ölçecek bir alet olmadı. Evlerini teslim ettiğimiz insanların çaylarını içtiğimizde tabii sevinçliler evlerini teslim almışlar, çok güzel yerlerde oturuyorlar ama biraz sonra sohbete açıldığında kayıplarını söylüyorlar. Allah bir daha göstermesin. Devlet olmanın gereği de o günlerde felaket olarak karşımıza çıkan iş karşısında büyük bir dayanışma göstermek, zararları, sıkıntıları giderebilmek. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Çok şükür yaraları sardık. Ve o bölgelerde, ilk andaki kurtarma faaliyetlerinden sonra en sert zeminlerde bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda inşaatlara başladık. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz" dedi

Haberin Devamı

Deprem bölgesinde 307 bin kadar başlayan ve başlamak üzere olan konut olduğunu söyleyen Özhaseki, “O bölgelerde rastladığımız yabancı misyon şeflerinin hepsi derler ki; 'Bu depremin 4'te biri bizde olsaydı altından kalkamazdık.' Evet, aynen öyle. Büyük bir çalışma devam ediyor. Geçtiğimiz ay 46 bin konutu hak sahiplerine verdik. Bu ay vereceklerimizle beraber sayı 75 bini bulacak. Önümüzdeki aydan itibaren de her ay 10-15 bin konutu dağıtmaya devam edeceğiz. Bu konutlar depreme dirençli, güvenilir konutlar. Deprem olduğunda Allah korusun herkesin dışarıya çıkmadan kapılara, pencerelere koşmadan evinde huzurla oturabileceği konutlar. TOKİ'nin yaptığı 1 milyon 200 bin konutun son depremlerde hiç hasar almadığını herkes gördü" diye konuştu.

Haberin Devamı
Yaklaşık 50 bin köy konutu yaptıklarını da belirten Özhaseki, yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın müracaat ettiğini söyledi. Özhaseki, “Niğde'mizde de bilindiği gibi hasar alan, ağır hasarlı olan ve daha sonrasında yıkılan binalar vardı. Biraz önce de hak sahibi arkadaşlarla toplandık. Onlar da aynı şekilde yerinde dönüşümden istifade ediyor. Biz de onları destekliyoruz. Yakın zaman içerisinde inşallah projeler çıkacak, sorun kalmadı. Onlar da evlerinin yapımına başlayacak" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin programı, esnaf ziyareti ve sektör temsilcileriyle yapacağı toplantı ile devam edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.