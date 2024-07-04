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Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon için çalışacağız

04.07.2024 - 12:33 | Son Güncelleme :
Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon için çalışacağız | Politika Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık’ta gerçekleştirilen Çevre ve İklim Toplantısı’nda bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya geldi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketi, başta olmak üzere iklim değişikliği, depozito yönetim sistemi, denizlerde çevre denetimi, sera gazı emisyon azaltımı, uluslararası iklim müzakereleri, korunan alanlar, yeşil dönüşüm, bisiklet yolları, mikromobilite uygulamaları, ekolojik koridorları ve millet bahçelerinde gelinen son nokta değerlendirildi.

“2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFLERİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çevre ve İklim Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cennet vatanımızın havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlıyız. İklim kriziyle mücadele ve uyum politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakacağız. İklim dostu çevreye saygılı şehirler ve 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizi için gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.


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