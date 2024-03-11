Bakan Kacır, Yalova'daki dev yatırımı açtı | Politika Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Önümüzdeki dönemde Yalova’nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın “Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent El Ele” projesi kapsamında 4.4 milyon liralık desteğiyle Yalova’da kurulan Meyve Suyu Üretim Tesisini açtı. Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını yaparak, toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin temelini attı. Bakan Kacır, “Önümüzdeki dönemde Yalova’nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha yukarıya taşıyacak yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz.” dedi.



Bakan Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi’nin açılışındaki konuşmasında, yatırım teşvikleriyle, sanayi sektörüne, KOBİ’lere sağlanan imkânlarla ve bölgesel kalkınma projeleriyle son 22 yılda Yalova’yı ihya ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

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CAN SUYU



Yalova’ya yaptığımız yatırımlarla, eser ve hizmetlerimizle şehrimizin çehresini değiştirdik. Düzenliğimiz 628 teşvik belgesiyle şehrimizde 133 milyar lira yatırımın ve 48 bin 500’den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Yalova’mızın kalkınmasının başat aktörü olarak gördüğümüz KOBİ’lerimize can suyu olduk. 22 yıl öncesine kadar parmakla sayılabilecek kadar az KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalanırken bu sayıyı 452 milyon liranın üzerinde destekle 5 bin 100’ün üzerine çıkardık.

OSB’LERDE ARTIŞ



22 yıl önce Yalova’mızda organize sanayi bölgesi yoktu. Biz şehrimize 4 OSB kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde 5 bine yakın yeni istihdam oluşturduk. Şehrimizi bilimde ve teknolojide daha ileriye taşımak için; TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 73 proje ve 133 bilim insanına 342 milyon lira destek sağladık. Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşümüzde Yalovalı gençlerimizin de yer alması adına Yalova’da Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk.

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COĞRAFİ İŞARET



Yalova’mızın yerel tatlarını, lezzetlerini koruduk, dünyaya tanıttık. Yalova aronyası, Çınarcık işi ve Yalova kivisini coğrafi işaretle tescilledik. Kalkınma Ajansı mali ve teknik destek programları kapsamında kadın ve genç istihdamını destekledik. Şehrimizin tarımda, katma değerli üretim potansiyelini harekete geçiriyoruz. Yalova’yı her alanda kalkındırmaya devam ediyoruz.

TARIMSAL KALKINMA



Bugüne kadar kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 171 kalkınma projesine 291 milyon lira destek olduk. Bugün de yine başta kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına aktif katılımlarını sağlayacak, şehrimizin tarımda kalkınmasını destekleyecek “Üzümsü Meyvelerle Yalova’da Kır Kent Elele” projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

4.4 MİLYONLUK DESTEK



Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın 4,4 milyon lira destek verdiği bu proje ile şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri; Yalova aronyası ve Yalova kivisi başta olmak üzere üretilen meyvelerin işlenmesi için bir meyve suyu üretim hattı aynı zamanda kuluçka merkezi kurduk. Yerel meyve üretiminin sürdürülebilirliğini destekleyecek, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak bu tesisi, meyve üreticilerimizin, kooperatiflerimizin hizmetine sunduk. Aynı zamanda şehrimizin meyve üretiminde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliğini artırmak için 20 vatandaşımıza eğitim verdik. Yalova’nın üretimde, istihdamda, büyüme yolculuğunda her daim yanında, yakınında olmaya devam edeceğiz.

TOPLU TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Bakan Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi’nde Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni’ne de katıldı. Yalova’nın Türkiye’nin üretim ekosisteminin yükselen yıldızı olduğunu belirten Kacır, şunları söyledi:

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YATIRIMA TEŞVİK

Sanayileşme hamlemizden en üst düzeyde yararlanan sektörlerden biri de kuşkusuz ihracatını 22 yılda 12 kat artırarak 25 milyar dolara çıkaran makine sektörümüz. Bugüne kadar makine ve makine aksam imalatı için 9 bin 400’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenledik. 491 milyar lira sabit yatırımı harekete geçirdik, 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Sektörümüzün Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin gelişimi için teknoparklarımızda hâlihazırda faaliyet gösteren 486 teknoloji girişimimize, özel sektör ev sahipliğinde kurduğumuz 170 Ar-Ge ve 36 tasarım merkezimize bugüne kadar 20,5 milyar lira destek sağladık.

ÖRNEK MODEL



Yalova’mızın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında, şehrimizin kalkınmasında başat rol üstlenen OSB’lerimizden birinde, Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde bir aradayız. 5Y olarak adlandırdığımız yenilikçi, yeşil, yüksek teknolojili, yalın ve yerli yaklaşımıyla hareket eden organize sanayi bölgemiz tüm Türkiye’de organize sanayi bölgelerimize örnek teşkil edecek bir model oluşturmayı başardı.

NİTELİKLİ İSTİHDAM MERKEZİ



Ekim 2022’de bu kampüs bünyesinde temelini attığımız ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçireceğimiz “Nitelikli İstihdam Merkezi”yle çalışanlarımızı ihtiyaç duyduğumuz yetkinliklerle donatıyoruz. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmetleriyle firmalarımızın yalın ve dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alacağız.

TSE TEST VE KALİBRASYON MERKEZİ



Temelini attığımız bir diğer proje, TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi’mizle de makine, otomotiv, tersane, deniz ve demiryolu ulaşımı başta olmak üzere imalat sanayimizin farklı kollarında ihtiyaç duyduğu sertifikasyon, muayene, gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüteceğiz. Sanayicilerimiz için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bu tesisleri en kısa sürede tamamlayacağız.

847 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Yalova Makine İhtisas OSB bünyesinde toplam 847 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 5 üretim tesisinin ve 3 sosyal donatı projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 6 milyar lirayı aşan 20 fabrikanın ve 3 OSB sosyal donatı projesinin de temelini atıyoruz.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ



Temelini attığımız Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’yle şehrimizde kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini kuvvetlendirecek önemli bir hamleyi gerçekleştiriyoruz. Mühendislik fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz artık üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri bizzat sanayide uygulayarak pekiştirme imkânına sahip olacak.

KAMU KAMPÜSÜ



Temelini attığımız Kamu Kampüsü’yle de Yalova’da Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızı tek çatı altında buluşturmuş olacağız. Bir anlamda Bakanlığı sanayicilerimizin ayağına getirerek bürokratik süreçlerle zaman kaybetmemelerini sağlamış olacağız. Zamanı altın değerinde kıymetli girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları bilgiye ve desteğe en hızlı şekilde ulaşmalarını temin edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Yalova’nın sanayide ve teknolojide başarı grafiğini daha da yukarıya taşıyacak yatırımcılarımızın önünü açmayı sürdüreceğiz.

MÜJDE VERDİ



Sanayicilerimizle, girişimcilerimizle yakın iş birliği içerisinde hareket ederek mevcut üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri noktalara çıkaracağız. İki projenin daha müjdesini vermek istiyorum; Yalova’nın tüm okullarını TÜBİTAK kitaplarıyla hızla donatacağız. Bizim de desteklerimizle Yalova’yı hızla bir bilim merkezine kavuşturacağız. Bizler Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi, gelişmesi, küresel ölçekte hak ettiği seviyelere ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesin destekçisiyiz, yanındayız. Yeter ki yatırımcılarımız, emekçilerimiz, girişimcilerimiz Türkiye’nin potansiyeline güvenmeye, inanmaya devam edin.

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