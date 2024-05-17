Bakan Işıkhan açıkladı... İlaç raporlarında yeni aile hekimi kararı | Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi. Bakanı Vedat Işıkhan, "Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) düzenlenen 'Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması'na katıldı. Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik alanında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin, "Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde, kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek, hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek" ifadelerini kullandı.

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'YILLIK 3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan işlem ve tıbbi malzeme bedellerinde gerekli artışları yaptıklarını belirterek, "Bir taraftan Genel Sağlık Sigortalılarımızın en güncel ve yenilikçi tedavilere erişimini sağlarken; diğer taraftan da hastaların doğru şekilde tedavi edilmesi ve kamu kaynaklarımızın doğru kullanılması amacıyla akılcı ilaç kullanımı kapsamında çalışmalar yaparak gerekli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimden itibaren SUT'ta yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleri ile yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız. SGK olarak protokol yaptığımız 907 kamu, bin 347 özel ve 154 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 408 hastane ve 30 bine yakın eczane tarafından sunulan sağlık hizmetini karşılamaktayız" dedi.

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'SGK'YI YENİ BİR HİZMET MODELİNE TAŞIYORUZ'

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümlerin devreye alınacağını söyleyen Işıkhan, "SGK'yı yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. SGK, emekliler açısından sadece maaş ya da ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda, emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yı, emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında, emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacaktır. Bu modelle, emeklilerimizin, taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır" diye konuştu.

‘TEKNOLOJİ İLE DONATILMIŞ YENİ BİR UYGULAMA KAZANDIRDIK’

Işıkhan, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili bir şekilde sunulabilmesi amacıyla teknoloji ile donatılmış 'SGK Co-Pilot' adında yeni bir uygulama kazandırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İş ve işlemlerimize yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış yeni bir uygulama kazandırıyoruz. SGK Co-pilot uygulaması ile kayıp-kaçak, suistimal, anomali tespiti, veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında verilerimiz üzerinden analiz yapılarak; sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli şekilde kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Geliştirilen bu sistem, en kısa sürede hayata geçirilecektir."

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