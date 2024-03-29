Bakan Işıkhan: 31 Mart akşamı yeni bir döneme başlayacağız | Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "31 Mart akşamı itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirleri gerçek belediyecilikle, ülkemizin kalkınmasına köstek değil destek olacağı, yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini ileterek, Kırıkkale'nin büyük bir potansiyelinin olduğunu, "Türkiye Yüzyılı"nda da çok önemli bir merkez haline geleceğini söyledi.



"2023 YILINDA TOPLAM İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI 880 BİN KİŞİ ARTTI"



2023 yılı işgücü verileri hakkında da bilgiler aktaran Bakan Işıkhan, 2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine gerilediğini ifade ederek, "Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda, 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana gelmiştir. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etmiş, istihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan artmıştır" dedi.



"EKONOMİK BÜYÜMENİN NET BİR GÖSTERGESİ"



Bakan Işıkhan, sanayi alanındaki yatırımların işgücü istatistiklerine önemli bir yansıması olduğunu vurgulayarak, "2005 yılında sanayi istihdamı 4 milyon 140 bin kişi iken, 2023 yılında 6 milyon 711 bin kişi olarak gerçekleşmiş, ülkemizin sanayi alanındaki yatırımların, işgücü istatistiklerine önemli bir yansıması olmuştur. Hizmet sektöründe ise, 2005 yılında hizmetler istihdamı 9 milyon 176 bin kişi iken, 2023 yılında 18 milyon 230 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler hizmetler alanındaki; ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca; 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı. Kişi başına Milli Gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü" diye konuştu.

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"HİZMETLERİMİZE KESİNTİSİZ DEVAM EDEBİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Ak Parti'nin ülkede belediyecilik anlayışını değiştirdiğini anlatan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Tüm bu veriler gösteriyor ki pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen, doğru yoldayız, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz devam edebiliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız. Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Şurası çok önemli, ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. Kalkınma yerelden başlar hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da o derece güçlü olacağına inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki; gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bildiğini gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti, ülkemizde belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır."



"MEHMET SAYGILI BAŞKANIM, BU ŞEHRE EMEĞİNİ ORTAYA KOYAN ÇOK KIYMETLİ BİR YOL ARKADAŞIMIZ"



Işıkhan, "31 Mart akşamı itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirleri gerçek belediyecilikle, ülkemizin kalkınmasına köstek değil, destek olacağı, yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum. Sözlerime son vermeden önce inşallah 31 Mart'ta Kırıkkale'de, merkezde ve tüm ilçelerinde gerçek belediyecilikle yola devam edeceğine inanıyorum. Mehmet Saygılı Başkanım, bir Kırıkkale sevdalısı olarak, bu şehre emeğini ortaya koyan çok kıymetli bir yol arkadaşımız! Kırıkkale’nin bir kez daha bu kez görevi AK belediyecilik vizyonu ile Mehmet Başkanımıza, vereceğine inanıyorum. Bu şehre, Mehmet Başkan gibi çalışan, üreten, geliştiren yönetimler yakışır" şeklinde konuştu.



Bakan Işıkhan konuşmasının ardından Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve iş insanlarıyla birlikte basına kapalı durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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